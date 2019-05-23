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Москвичи устроили коворкинг на парковке в центре столицы 

Москва24 2 часа назад
Группа молодых людей организовала рабочее место прямо на парковке в Петровском переулке. Реакция на это среди москвичей оказалась неоднозначной.
"Совершенно легально арендовали место, оплатив парковку с помощью приложения. У ребят есть даже номер! Потому что иначе парковку не оплатишь", — рассказала телеканалу Москва 24 урбанист Дарья Беседина.
На парковке нет ни Wi-Fi, ни туалетов, ни воды, ни других офисных благ. Фрилансеры объясняют, что жертвуют комфортом ради идеи.
"Мы заняли одно парковочное место. Место отводится в городе для автомобиля. Никакой пользы ни городу, ни людям. А эта улица может использоваться по-другому. Здесь могут находиться активности, летние кафе, общественные пространства для отдыха", — рассказывает Дарья Беседина.
У прохожих такой коворкинг вызывает любопытство и улыбку. Автомобилисты "парковку на рабочем столе" не поддерживают. "В городе парковаться негде! А вы дурака валяете! Хотя бы на тротуаре бы сели", — указывает один из недовольных водителей.
Автоэксперты называют фрилансеров хулиганами.
"Я бы расценивал это как хулиганство. Потому что использовать пространство для парковки, пусть и платное, кроме автомобилей никому нельзя. Там нельзя ни сосисочную разместить, ни пирожки — ничего. Это место только для парковки. И тот, кто использует пространство не по назначению, попадает под административное правонарушение", — рассказал руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.
Масштабнее такой коворкинг может стать только в том случае, если больше людей пересядет на общественный транспорт, самокаты и велосипеды. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тысяче улиц, обустроено более 80 тысяч парковочных мест.
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