Юго-восточную хорду соединят с новой магистралью в ТиНАО

Юго-Восточную хорду планируется соединить с новой автомагистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщает официальный портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на первого заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Петра Аксенова.

«Принято решение о соединении Юго-Восточной хорды с этой магистралью в районе транспортной развязки с улицей Поляны», — уточнил Петр Аксенов. По словам чиновника, благодаря данному стратегическому решению будет обеспечена транспортная связь между хордовым кольцом и Новой Москвой. Это улучшит ситуацию как в ТиНАО, так и на юге города.

Как уже ранее заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, к строительству планируется приступить летом 2019 года. АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком объекта.

Напомним, Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с Шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок Шоссе Энтузиастов и улица Поляны.