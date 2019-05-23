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Юго-восточную хорду соединят с новой магистралью в ТиНАО 

Москва меняется 16 часов назад
Фото: Москва меняется
Юго-Восточную хорду планируется соединить с новой автомагистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщает официальный портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на первого заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Петра Аксенова.
«Принято решение о соединении Юго-Восточной хорды с этой магистралью в районе транспортной развязки с улицей Поляны», — уточнил Петр Аксенов. По словам чиновника, благодаря данному стратегическому решению будет обеспечена транспортная связь между хордовым кольцом и Новой Москвой. Это улучшит ситуацию как в ТиНАО, так и на юге города.
Как уже ранее заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, к строительству планируется приступить летом 2019 года. АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком объекта.
Напомним, Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с Шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок Шоссе Энтузиастов и улица Поляны.
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Новости Москвы , Петр Аксенов
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