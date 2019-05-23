Большой хоровод, золотое шитье и роспись пряников: на ВДНХ пройдет «Самоварфест»

Гости фестиваля смогут купить продукцию из разных регионов России , попробовать блюда национальных кухонь, а также узнать больше о народных промыслах и ремеслах.

Ежегодный фестиваль гостеприимства «Самоварфест» пройдет 12 июня на ВДНХ. Он приурочен к празднованию Дня России. Гостей соберут на площади Промышленности, перед павильоном № 32 «Космос». Их ждет ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов, а также традиционное русское чаепитие с самоваром. Праздник продлится с 10:00 до 22:00.

Кульминацией фестиваля станет хоровод дружбы, присоединиться к которому смогут все желающие.

«Хоровод — это символ единства всех народов нашей страны, он обещает стать самым большим в истории Москвы. На фестивале можно будет приобрести продукцию из разных регионов России, попробовать блюда разных кухонь, а также узнать больше о народных промыслах и ремеслах. В торговых рядах гости найдут расписной фарфор Гжельского завода, изделия торжокских золотошвей, кованые подковы, вышивку с узорами и другие товары, изготовленные мастерами-умельцами. А в гастрономических шале предложат отведать кулебяку, расстегаи, уйгурские манты, грузинские хинкали и ачму (разновидности пирогов)», — рассказали в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

На детской площадке фестиваля под названием «Забавное место» с 18:00 до 19:00 состоится концерт с участием детских фольклорных и хореографических коллективов. Также там можно будет посмотреть кукольные спектакли и выступление акробатов. Для самых маленьких гостей праздника на площадке проведут мастер-классы по росписи пряников.

Этим летом «Самоварфест» пройдет в Москве уже в третий раз. В прошлом году главным событием фестиваля стало массовое чаепитие. Оно продлилось с утра до самого вечера. Гости выпили более 11 тысяч кружек чая.

День России — ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР — 12 июня.