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Большой хоровод, золотое шитье и роспись пряников: на ВДНХ пройдет «Самоварфест» 

Mos.ru + ещё 9 14 часов назад
Фото: Mos.ru
Гости фестиваля смогут купить продукцию из разных регионов России, попробовать блюда национальных кухонь, а также узнать больше о народных промыслах и ремеслах.
Ежегодный фестиваль гостеприимства «Самоварфест» пройдет 12 июня на ВДНХ. Он приурочен к празднованию Дня России. Гостей соберут на площади Промышленности, перед павильоном № 32 «Космос». Их ждет ярмарка ремесел, концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов, а также традиционное русское чаепитие с самоваром. Праздник продлится с 10:00 до 22:00.
Кульминацией фестиваля станет хоровод дружбы, присоединиться к которому смогут все желающие.
«Хоровод — это символ единства всех народов нашей страны, он обещает стать самым большим в истории Москвы. На фестивале можно будет приобрести продукцию из разных регионов России, попробовать блюда разных кухонь, а также узнать больше о народных промыслах и ремеслах. В торговых рядах гости найдут расписной фарфор Гжельского завода, изделия торжокских золотошвей, кованые подковы, вышивку с узорами и другие товары, изготовленные мастерами-умельцами. А в гастрономических шале предложат отведать кулебяку, расстегаи, уйгурские манты, грузинские хинкали и ачму (разновидности пирогов)», — рассказали в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей.
На сцену в центре площади Промышленности выйдут ансамбль песни и танца «Дагестан», ансамбль казачьей песни «Казачьи зори» (Кемеровская область, Кузбасс), удмуртский народный фольклорный ансамбль «Бöляк», татарский фольклорный ансамбль «Идель» и другие коллективы народной песни. Для гостей также выступят популярные российские исполнители: Дима Билан, Николай Басков, Наташа Королева, Валерия, Artik & Asti, Слава, Анита Цой, Виктория Дайнеко, Артем Качер, Альбина Джанабаева, группы «Градусы» и «Фабрика» и многие другие.
На детской площадке фестиваля под названием «Забавное место» с 18:00 до 19:00 состоится концерт с участием детских фольклорных и хореографических коллективов. Также там можно будет посмотреть кукольные спектакли и выступление акробатов. Для самых маленьких гостей праздника на площадке проведут мастер-классы по росписи пряников.
Этим летом «Самоварфест» пройдет в Москве уже в третий раз. В прошлом году главным событием фестиваля стало массовое чаепитие. Оно продлилось с утра до самого вечера. Гости выпили более 11 тысяч кружек чая.
День России — ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР — 12 июня.
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Новости Москвы , Альбина Джанабаева , Анита Цой , Николай Басков , Дима Билан , Виктория Дайнеко , Наташа Королева , Москва
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