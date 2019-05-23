Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня 2019 г. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В Москве с 7 по 16 июня пройдет самое яркое событие в мире исторической реконструкции — международный фестиваль „Времена и эпохи“. В этом году участниками праздника станут тысячи энтузиастов реконструкции из 14 стран мира: России, Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 43 площадках в разных районах столицы они воссоздадут более 30 исторических эпох, проведут рыцарские турниры, интересные и познавательные экскурсии и многое другое», — говорится в сообщении.

В этом году реконструкторы воссоздадут несколько новых эпох, добавили в оргкомитете.

Посетители площадки на Тверском бульваре, д. 19 побывают в Османской империи XVI-XVII веков — здесь расположатся дворец паши и базар. Каким был великий шелковый путь от Египта до Новгорода, который прошли арабские купцы X-XII, расскажет площадка на Тверском бульваре, д. 2.

«Какой была Москва при Иване Грозном? Ожившая картина повседневной жизни Московии конца XVI века развернется вдоль участка бульварного кольца (от Покровского бульвара, д. 18 до Яузского бульвара). Локации на площадке расскажут о последних правителях династии Рюриковичей — Иоанне Васильевиче IV Грозном и его сыне Федоре Иоанновиче I. Гости фестиваля сделают оттиск листа из «Азбуки» на средневековом печатном стане, станут свидетелями чеканки денег в монетном дворе фестиваля и казни на лобном месте периода правления Ивана Грозного. На Гоголевском бульваре, д. 4 воссоздадут атмосферу Первой Мировой войны. По соседству, на Гоголевском бульваре, д. 3, гости окажутся на Гражданской войне», — говорится в материале.

Гостей также пригласили на Пречистенскую, Москворецкую и Кремлевскую набережные, где реконструкторы познакомят с историей развития кораблестроения в эпоху парусного и парового флота. Также выставка во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного творчества раcскажет о быте женщин эпохи модерна.