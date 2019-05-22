Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в праздновании пятилетия проекта «Активный гражданин». Об этом мэр столицы написал в своем Twitter-аккаунте.
«Проекту «Активный гражданин» пять лет. 1 и 2 июня отметим это событие со звездами российской сцены. Готовим 13 площадок по всей Москве, главное место встречи — Парк Горького. Приходите, будет много интересного», — написал С. Собянин.
«Активный гражданин» — система электронных опросов, запущенная по инициативе правительства Москвы. Среди главных задач проекта — получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития столицы.