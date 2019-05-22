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Около двух тысяч такси без идентификационных знаков выявили в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 3 22 мая 2019
Фото: Вечерняя Москва
Около двух тысяч такси без идентификационных знаков выявили столичные дорожные камеры с начала 2019 года. Об этом сообщила пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.
На одной тысячи 889 автомобилей отсутствовали цветографическая схема в виде «шашечек» или опознавательный фонарь. В ведомстве напомнили, что, если машина зарегистрирована как такси, то она должны быть оборудованы определенным образом. Она должна быть желтого или белого цвета.
Отметим, что штраф за несоблюдение данных требований составляет от одной до 100 тысяч рублей. Также наказание выписывается и на таксомоторную компанию, сообщили на сайте информационный центр правительства Москвы.
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