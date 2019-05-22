Московскому театру иллюзии исполнилось 30 лет

22 мая для этого чудесного театра — дата особая. Когда-то давно его создатель Анатолий Ляшенко , неисправимый мечтатель и придумщик, мечтал о театре, в основе которого лежал бы трюк. Ведь это изумительное средство самовыражения! Он верил в силу мастерства артиста, но в то, что когда-нибудь его мечта станет явью верилось с трудом. Тем не менее, однажды — чем ни волшебство? — мечта сбылась.

Созданному театру предстояло самому написать свою историю и учиться выживать в непростых условиях рынка: страна менялась, менялись и все мы. Не менялось лишь одно — желание столкнуться с чудом, поверить в него хотя бы на миг. И театр иллюзии дарил и дарит такую возможность. Фокусы всегда завораживают публику, и немудрено — это всегда тайна, мастерство и капелька волшебства. Ну а мир иллюзии — это мир волшебства безграничного, поскольку даже если ты давно вырос и перестал быть ребенком, он непременно вновь родится в тебе, стоит лишь соприкоснуться с этим волшебством…

Анатолий Ляшенко мечтал, что в этом театре будут проработаны и начнут жить полноценной и независимой жизнью новые направления в искусстве. Ему это удалось. Своих волшебников — профессиональных актеров иллюзионного жанра — он собирал, как драгоценные жемчужинки. И такого «ожерелья», таких кудесников, собранных вместе, больше в России нет нигде — из них выдающимся мастером является абсолютно каждый! Именно поэтому в театре так замирает зрительское сердце, так часто восторженно охает зал и такими горячими аплодисментами встречают и провожают артистов.

К каждому возрасту тут подобран свой ключик, а волшебство и добро сочетаются с пользой. Пришли на представление «Волшебная дорога»? Самые маленькие точно запомнят его. Ну а еще и затвердят, что правила дорожного движения необходимо соблюдать всем. Концерт-шоу для взрослых и детей «Магия добра» — это фокусы с животными и птицами. Хотите представление чуть покруче? Ну, приготовьтесь вздрогнуть: на ваших глазах на «Карнавале магии» произойдет расчленение человека… Классика жанра, да! Но как волнительно!

В чудесном спектакле «От мышонка до медвежонка» дети оценят участие в шоу пеликанов и голубей, кошек и кроликов, а еще увидят… «птицу-носорога» и колао. Вы вообще слышали о таких? Ну а если хочется волшебства настоящего… Да, вам на «Парад аттракционов». Тут придется вспомнить о золотых именах и настоящих магах — великом Гудини, обаятельном Копперфильде и загадочно-невозмутимом Кио…

Им — тридцать лет! Им — это нашему, родному, в Москве рожденном театру, который рос вместе с нашими детьми, и все эти годы не уставал творить добро и чудеса. Он по-прежнему ждет гостей и готов удивлять, восхищать, заставлять не верить собственным глазам и утверждаться в мысли, что чудеса все же существуют.

С днем рождения, театр! Долгих лет, полных залов, благодарных зрителей! Если подумать, то очень многое в нашей жизни — это иллюзия. Но твое существование в городе и твой юбилей — не иллюзия ни капли, и это прекрасно.

С днем рождения!