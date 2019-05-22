Собянин провел личный прием граждан

В среду, 22 мая, Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина . Встречи проходили в приемной главы государства, сообщает Агентство "Москва".

На прием к мэру пришел Юрий Сергеев , проживающий в жилом комплексе "Римского-Корсакова 11". Он обратился с просьбой сделать в районе дополнительные пешеходные переходы через дороги, тротуары для удобства населения.

"Мы их сделаем. В целом надо заниматься реконструкцией", — сказал мэр.

По словам Собянина, в районе планируют комплексное благоустройство, а после у порядок приведут всю улично-дорожную сеть.

Также на прием пришла Ольга Евдакова из Солнцево с просьбой благоустроить бульвар вдоль местного проезда от улицы Богданова до улицы Щорса и Малого Солнцевского пруда.

Мэр отметил, что работы уже начались.

"Проблема с прудом. Он находится на балансе Горводостока, и запланированы работы на следующей год — капитальный ремонт этого пруда. И получается, что ремонт всей этой аллеи и благоустройство — в этом году, а капитальный ремонт пруда на следующий год запланирован", — сказал он.

Также мэр отметил, что в районе Солнцево тоже планируется комплексное благоустройство.