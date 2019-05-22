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Собянин провел личный прием граждан 

Москва24 + ещё 7 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
В среду, 22 мая, Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи проходили в приемной главы государства, сообщает Агентство "Москва".
На прием к мэру пришел Юрий Сергеев, проживающий в жилом комплексе "Римского-Корсакова 11". Он обратился с просьбой сделать в районе дополнительные пешеходные переходы через дороги, тротуары для удобства населения.
"Мы их сделаем. В целом надо заниматься реконструкцией", — сказал мэр.
По словам Собянина, в районе планируют комплексное благоустройство, а после у порядок приведут всю улично-дорожную сеть.
Также на прием пришла Ольга Евдакова из Солнцево с просьбой благоустроить бульвар вдоль местного проезда от улицы Богданова до улицы Щорса и Малого Солнцевского пруда.
Мэр отметил, что работы уже начались.
"Проблема с прудом. Он находится на балансе Горводостока, и запланированы работы на следующей год — капитальный ремонт этого пруда. И получается, что ремонт всей этой аллеи и благоустройство — в этом году, а капитальный ремонт пруда на следующий год запланирован", — сказал он.
Также мэр отметил, что в районе Солнцево тоже планируется комплексное благоустройство.
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Комментарии6
Новости Москвы , Юрий Сергеев , Сергей Собянин , Владимир Путин , АГН "Москва"
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