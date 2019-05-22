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Экскурсии по павильону МЦД посетили более 70 тысяч человек 

Вечерняя Москва + ещё 4 22 мая 2019
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Более 150 экскурсий провели в павильоне Московских центральных диаметров со дня его открытия, сообщил 22 мая начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.
Он напомним, что в павильоне МЦД экскурсии проходят каждый день. Они проводятся как индивидуально, так и для групп. Павильон уже посетили студенты железнодорожного колледжа и МИИТ, рота солдат и иностранные туристы.
— Всего же со дня открытия количество посетителей павильона МЦД уже превысило 73 тысячи человек, — отметил Акимов.
Он добавил, что на экскурсии можно узнать о преимуществах диаметров и построить новые маршруты. В павильоне представлен и новый поезд «Иволга». Попав в кабине машиниста и надев очки виртуальной реальности, можно прокатиться на поезде и почувствовать себя в роли машиниста.
Записаться на бесплатные экскурсии в павильоне можно на сайте «Экскурсии в метро», а просто посетить павильон ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Новости Москвы , Андрей Акимов , Москва
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