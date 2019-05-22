Экскурсии по павильону МЦД посетили более 70 тысяч человек

Андрей Акимов. Более 150 экскурсий провели в павильоне Московских центральных диаметров со дня его открытия, сообщил 22 мая начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Он напомним, что в павильоне МЦД экскурсии проходят каждый день. Они проводятся как индивидуально, так и для групп. Павильон уже посетили студенты железнодорожного колледжа и МИИТ, рота солдат и иностранные туристы.

— Всего же со дня открытия количество посетителей павильона МЦД уже превысило 73 тысячи человек, — отметил Акимов.

Он добавил, что на экскурсии можно узнать о преимуществах диаметров и построить новые маршруты. В павильоне представлен и новый поезд «Иволга». Попав в кабине машиниста и надев очки виртуальной реальности, можно прокатиться на поезде и почувствовать себя в роли машиниста.

Записаться на бесплатные экскурсии в павильоне можно на сайте «Экскурсии в метро», а просто посетить павильон ежедневно с 9:00 до 21:00.