В Москве 7 июня начнётся фестиваль «Времена и эпохи»

Международный фестиваль «Времена и эпохи» будет проходить в российской столице с 7 по 16 июня, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет «Московских сезонов».

Его участниками станут реконструкторы из 14 стран мира, в том числе Италии, Великобритании, Турции и Франции.

Они намерены воссоздать более 30 эпох на 43 площадках.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы рыцарские турниры, экскурсии и мастер-классы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о военно-историческом фестивале в Балаклаве.