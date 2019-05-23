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В Москве 7 июня начнётся фестиваль «Времена и эпохи» 

RT на русском + ещё 11 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный фестиваль «Времена и эпохи» будет проходить в российской столице с 7 по 16 июня, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет «Московских сезонов».
Его участниками станут реконструкторы из 14 стран мира, в том числе Италии, Великобритании, Турции и Франции.
Они намерены воссоздать более 30 эпох на 43 площадках.
Кроме того, в рамках мероприятия запланированы рыцарские турниры, экскурсии и мастер-классы.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о военно-историческом фестивале в Балаклаве.
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