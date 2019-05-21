Объявлена программа московского фестиваля «Небо: теория и практика»

Стала известна программа ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небо: теория и практика», который состоится 25 и 26 мая на аэродроме «Чёрное» в 12 км от МКАД. Об этом сообщают «Дни.ру».

На мероприятии запланированы выступления пилотажных групп малой авиации России, чемпионов мира и Европы. В рамках события также состоится этап соревнований по самолётным и вертолётным гонкам.

Отмечается, что на фестивале будут работать выставки с бипланами, дельтапланами, планерами и историческими самолётами Ан-2, вертолётами Ми-2 и Ми-4.

Ранее Newinform сообщало о международной выставке «Гидроавиасалон» в Краснодарском крае.