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Объявлена программа московского фестиваля «Небо: теория и практика» 

RT на русском 21 мая 2019
Фото: Public domain
Стала известна программа ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небо: теория и практика», который состоится 25 и 26 мая на аэродроме «Чёрное» в 12 км от МКАД. Об этом сообщают «Дни.ру».
На мероприятии запланированы выступления пилотажных групп малой авиации России, чемпионов мира и Европы. В рамках события также состоится этап соревнований по самолётным и вертолётным гонкам.
Отмечается, что на фестивале будут работать выставки с бипланами, дельтапланами, планерами и историческими самолётами Ан-2, вертолётами Ми-2 и Ми-4.
Ранее Newinform сообщало о международной выставке «Гидроавиасалон» в Краснодарском крае.
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