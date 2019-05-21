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Станция метро «Полежаевская» временно работает бесплатно 

Вечерняя Москва + ещё 21 21 мая 2019
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов рассказал, что станция столичного метро «Полежаевская» временно будет работать бесплатно.
Данная мера предпринята в связи с инцидентом на Большой кольцевой линии: из-за потери напряжения в контактном рельсе в тоннеле метро встал поезд с пассажирами. Всех благополучно вывели на станцию, никто не пострадал.
До нормализации движения в столичной подземке станция «Полежаевская» работает на вход пассажиров бесплатно, цитирует Максима Ликсутова РИА Новости.
Ранее Ликсутов принес извинения пассажирам в связи с инцидентом, подчеркнув, что никакого задымления и пожара в тоннеле не было.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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