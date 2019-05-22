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Эксперт назвал московское метро одним из самых безопасных в мире 

РИА Новости + ещё 31 22 мая 2019
Фото: Р-Спорт
Московский метрополитен является одним из лучших в мире с точки зрения безопасности, вчерашнее ЧП показало грамотность и профессионализм сотрудников метро, заявил РИА Новости высказал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Во вторник вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" более трех часов не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали. Столичный метрополитен назвал две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.
"У нас этих аварий существенно меньше, чем в других метрополитенах мира. Потому что всегда идет работа на опережение, постоянно отрабатываются всевозможные алгоритмы действий в тех или иных случаях, проводятся учения и курсы повышения квалификации сотрудников. В наличии имеется все самое современное оборудование. Это говорит о том, что московское метро и сотрудники метрополитена — одни из лучших в мире. И мы видим их готовность к быстрому и качественному решению любых непредвиденных задач, приятно, что за московский транспорт мы можем гордиться", — сказал Цветков.
Он отметил, что общается с сотрудниками метро, которые задействованы в предотвращении и ликвидации последствий подобных происшествий.
"И могу сказать: в Москве это в высшей степени профессионалы, что и показал вчерашний инцидент, когда все было сделано грамотно, четко, быстро, никто из пассажиров не пострадал, никакой паники не было. Подчеркну, это прямая заслуга сотрудников метро", — считает Цветков.
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Новости Москвы , Пожары , Происшествия , Антон Цветков , РИА Новости
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