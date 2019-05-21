Памятник Кобзону установили в Москве

Перед главным входом в Институт театрального искусства установили бронзовый бюст в честь народного артиста России Иосифа Кобзона . Это первый памятник певцу в Москве

«Это очень символично — он любил студентов, своих учеников. Он прекрасно понимал — все, что он знает и умеет, он готов был передать юным музыкантам, студентам»,

— сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во время церемонии открытия, передает агентство «Москва».

Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона располагается на Ботанической улице в Москве. В стенах учебного заведения студенты обучаются сольному пению, хореографии и акробатике.

Памятник — это подарок семьи вузу, который сделали на средства частных лиц. Автор бюста своего имени не назвал. У Кобзона есть еще один памятник. Он располагается на Аллее Героев в бурятском поселке Агинское. Там стоит бронзовый бюст на высоком гранитном постаменте. Скульптуру создал местный мастер.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью, передает газета «Известия».