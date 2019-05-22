Выставка шахмат открылась на станции метро «Воробьевы горы» 

Выставка шахматной атрибутики открылась на станции московского метро "Воробьевы горы", передает портал мэра и правительства Москвы.
Там представлены эксклюзивные шахматные комплекты, афиши с чемпионата мира по шахматам 2018 года с автографами игроков и кубки гроссмейстеров.
23 экспоната разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных на платформе станции, передает портал мэра и правительства Москвы.
Пассажиры метро смогут увидеть фигуры, выполненные из малахита, янтаря и лазурита, оригинальный набор шахмат советского хоккеиста Владислава Третьяка.
Также там собраны шахматы в стиле баухаус, копии индийских и средневековых шахмат Карла Великого и комплект, принадлежавший художнику-авангардисту Максу Эрнсту.
Экспозиция приурочена к проведению московского этапа турнира Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдет с 17 по 29 мая.