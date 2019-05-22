Выставка шахмат открылась на станции метро «Воробьевы горы»

Выставка шахматной атрибутики открылась на станции московского метро "Воробьевы горы", передает портал мэра и правительства Москвы

Там представлены эксклюзивные шахматные комплекты, афиши с чемпионата мира по шахматам 2018 года с автографами игроков и кубки гроссмейстеров.

23 экспоната разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных на платформе станции, передает портал мэра и правительства Москвы.

Пассажиры метро смогут увидеть фигуры, выполненные из малахита, янтаря и лазурита, оригинальный набор шахмат советского хоккеиста Владислава Третьяка