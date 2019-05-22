Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставка шахмат открылась на станции метро «Воробьевы горы» 

Москва24 + ещё 4 22 мая 2019
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Выставка шахматной атрибутики открылась на станции московского метро "Воробьевы горы", передает портал мэра и правительства Москвы.
Там представлены эксклюзивные шахматные комплекты, афиши с чемпионата мира по шахматам 2018 года с автографами игроков и кубки гроссмейстеров.
23 экспоната разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных на платформе станции, передает портал мэра и правительства Москвы.
Пассажиры метро смогут увидеть фигуры, выполненные из малахита, янтаря и лазурита, оригинальный набор шахмат советского хоккеиста Владислава Третьяка.
Также там собраны шахматы в стиле баухаус, копии индийских и средневековых шахмат Карла Великого и комплект, принадлежавший художнику-авангардисту Максу Эрнсту.
Экспозиция приурочена к проведению московского этапа турнира Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдет с 17 по 29 мая.
Москва24: последние новости
Москвичи поддержали укладку трамвайных экошпал На станции МЦК ЗИЛ запланировано строительство дополнительных выходов В Ново-Переделкине создадут инфраструктуру для автобусов
Новости Москвы , Макс Эрнст , Карл Великий , Владислав Третьяк , ФИДЕ , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского151
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией228
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США139
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью12
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение