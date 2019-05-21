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В Москве расширят и благоустроят Бутовское кладбище 

РИА Недвижимость + ещё 3 6 часов назад
Фото: Москомархитектура
Бутовское кладбище в Москве расширят на 7 гектаров и благоустроят, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Расположенное в районе Южное Бутово кладбище было основано в 1965 году, сейчас его площадь составляет свыше 22 гектаров.
В рамках расширения на кладбище планируется построить поминальную трапезную, двухэтажный административный корпус, здание КПП и похоронных услуг, а также провести благоустройство всей территории, в частности создать новую сеть пешеходных дорожек, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Общий ландшафт кладбища будет сохранен. Будут проведены работы по улучшению наружного освещения, а между могилами проложат пешеходные дорожки. Также появится гараж, состоящий из десяти боксов для хозяйственной и уборочной техники, и парковка на 70 машино-мест. Благодаря реконструкции улучшится инфраструктура, а доступ посетителей станет более комфортным и логичным", — говорится в сообщении.
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