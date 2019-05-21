В Москве расширят и благоустроят Бутовское кладбище

Бутовское кладбище в Москве расширят на 7 гектаров и благоустроят, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Расположенное в районе Южное Бутово кладбище было основано в 1965 году, сейчас его площадь составляет свыше 22 гектаров.

В рамках расширения на кладбище планируется построить поминальную трапезную, двухэтажный административный корпус, здание КПП и похоронных услуг, а также провести благоустройство всей территории, в частности создать новую сеть пешеходных дорожек, сообщается в пресс-релизе ведомства.