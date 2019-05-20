Лучших молодых предпринимателей выбрали в Москве

Определены финалисты всероссийской премии в области студенческого и школьного предпринимательства. Известные российские бизнесмены и журналисты выбрали лучшие проекты в десяти номинациях. Премия будет ежегодно вручаться всем талантливым и успешным молодым предпринимателям, а принять участие в ней сможет любой желающий.

Премия Rusbase Young Awards — первая российская независимая бизнес-премия для студентов и школьников. Главное условие участия — возраст до 24 лет. Приоритетные направления премии — инновации и высокие технологии в различных отраслях и рынках. В этом году победителями стали девять человек. Большинство конкурсантов показали уже существующие проекты, многие из которых уже работают в Москве и других городах России . Победители получат возможность стать частью большого бизнес сообщества и показать свои проекты венчурным инвесторам.

Из 370 проектов со всей России, которые определились на первом этапе, в финал прошел 31 участник в шести тематических номинациях — «Умный город», «Здоровье», «Еда», «Образование», «Digital», «Мода и спорт». Кроме того партнерами премии были учреждены специальные номинации — «Junior Hero» для предпринимателей моложе 16 лет, специальный приз для победителя открытого голосования и специальный приз для девушек, работающих в сфере высокотехнологических продуктов.

Из всех проектов, которые вышли в финал, жюри выбрало 9 победителей. В номинации «Умный город» победил Дмитрий Котов из Томска — он придумал GSM-домофон с исключительными характеристиками, помогающий людям с ограниченными возможностями здоровья. В номинации «Digital» победил Rocketstore — это крупнейший интернет-магазин, который продает товары российского производства. Проект был запущен Дмитрием Растопчиным из Подольска когда ему было 14 лет. Сейчас у Rocketstore более 10 тысяч клиентов. В специальной номинации «Junior Hero» победил Степан Степанов из Читы и его команда «Живи Ярче», которая занимается улучшением объектов городской среды и благоустройством территорий.

В номинации «Образование» победил Дмитрий Карагиоз из Москвы и его проект «ProgressMe» — виртуальный класс для онлайн-преподавания. Благодаря этому проекту репетиторы и ученики могут совместно работать с интерактивными материалами. В настоящее время в платформе подключено более 2200 преподавателей. В номинации «Здоровье» победила Валерия Казанская из Москвы. Она создала сеть фитнес-клубов Hardy’s Body, где не нужно покупать абонемент, а платить нужно только за услуги тренера. В номинации «Еда» победителем стал Александр Лапин из Санкт-Петербурга, который создал компанию по производству низкокалорийных продуктов — сейчас это более 120 точек продаж в 10 регионах России.