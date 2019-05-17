В Москве увеличилась продолжительность лета

Продолжительность теплого времени года в Москве увеличилась за последние 19 лет в среднем на 2-3 недели, в столице практически каждый месяц преобладает аномально теплая погода, рассказала РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова

"В этом году весна пришла у нас практически на 2 недели раньше срока. И мы наблюдаем, что продолжительность теплого периода в Москве (с начала столетия) увеличивается, в среднем, на 2-3 недели. Все исследования касательно столичного региона в последние годы говорят о том, что у нас практически каждый месяц преобладает положительная аномалия температуры", — сказала Позднякова.

Она также отметила, что и годовая температура в целом увеличивается по сравнению с нормой, продолжительность холодного периода года сокращается.

"У нас каждый следующий сезон наступает чуть раньше, чем было, предположим, 30 лет назад. Например, сейчас у нас практически июньская погода", — отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что это объяснимый процесс, так как можно отметить общую тенденцию потепления климата в Северном полушарии.