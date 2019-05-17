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Адреса летних кафе в Москве можно найти на карте Портала открытых данных 

ТАСС + ещё 7 17 мая 2019
Карта кафе с летними верандами появилась на московском Портале открытых данных. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Летние кафе с верандами пользуются большим спросом у москвичей и гостей столицы, особенно в теплую и ясную погоду. Пользователи портала могут найти их не только в центре, но и рядом с домом, если воспользуются фильтром в функции поиска. С его помощью можно отсортировать заведения в зависимости от округа или района", — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
В описании к заведениям, обозначенным на карте, указано название, точный адрес и площадь летней веранды.
Уточняется, что более половины летних кафе расположены в Центральном округе Москвы.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы , Москва
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