Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москву придут заморозки 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми заморозками.
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь с 16 на 17 мая в связи облачностью и северным ветром в столичном регионе. Об изменении погодных условий предупредили в Гидрометцентре России.
По данным учреждения, скорость ветра достигнет восьми метров в секунду. Предупреждение действует, начиная с 21.00, и продлится до 9.00 следующего дня.
Кроме того, температура воздуха может понизиться до -2 градусов.
Тем не менее, уже к выходным в Москве «распогодится»: воздух прогреется до 20 градусов. Осадков при этом не ожидается.
ТК «Звезда»: последние новости
В музее имени Андрея Рублева в Москве нашли клад XV-XVI веков В ЦОДД призвали москвичей пересесть на метро из-за непогоды Творческие коллективы ЗВО примут участие в торжественном концерте на Дворцовой площади 9 мая
Новости Москвы , Погода , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лазарев прошел в финал «Евровидения»22
Вызвать гнев? Кадыров отреагировал на санкции США44
Покойного Миронова обвинили в домогательствах41
Отказавший двигатель: что случилось в Шереметьеве8
Отдать России? Зеленского послали в Донбасс125
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Путин прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение