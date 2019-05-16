В Москву придут заморозки

Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми заморозками.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь с 16 на 17 мая в связи облачностью и северным ветром в столичном регионе. Об изменении погодных условий предупредили в Гидрометцентре России.

По данным учреждения, скорость ветра достигнет восьми метров в секунду. Предупреждение действует, начиная с 21.00, и продлится до 9.00 следующего дня.

Кроме того, температура воздуха может понизиться до -2 градусов.

Тем не менее, уже к выходным в Москве «распогодится»: воздух прогреется до 20 градусов. Осадков при этом не ожидается.