В ЦОДД призвали москвичей пересесть на метро из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, скорость порывов ветра составит до 17 м/с.

Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей о возможных пробках на дорогах в связи с разгулявшейся непогодой.

В учреждении также посоветовали водителям пользоваться метрополитеном. В случае если поездки на автомобиле не избежать, москвичам советуют не парковаться около деревьев, щитов и слабо закрепленных конструкций.

«И да пребудет с вами крепкий зонт», — заключили в сообщении.

Напомним, сегодня, 15 мая, в Москве ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с.