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В ЦОДД призвали москвичей пересесть на метро из-за непогоды 

ТК «Звезда» + ещё 6 21 час назад
Фото: РИА Новости
По прогнозам синоптиков, скорость порывов ветра составит до 17 м/с.
Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей о возможных пробках на дорогах в связи с разгулявшейся непогодой.
В учреждении также посоветовали водителям пользоваться метрополитеном. В случае если поездки на автомобиле не избежать, москвичам советуют не парковаться около деревьев, щитов и слабо закрепленных конструкций.
«И да пребудет с вами крепкий зонт», — заключили в сообщении.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Москве ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с.
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