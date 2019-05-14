Собянин принял ряд кадровых решений

Сергей Собянин снял с должности заместителя председателя столичного комитета ветеринарии Лидию Куликову. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы

Отмечается, что Куликова уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Также градоначальник уволил Юрия Беседина с должности заместителя префекта Юго-Восточного административного округа столицы.

Чиновник уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.