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Собянин принял ряд кадровых решений 

Москва24 + ещё 5 14 мая 2019
Сергей Собянин снял с должности заместителя председателя столичного комитета ветеринарии Лидию Куликову. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что Куликова уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
Также градоначальник уволил Юрия Беседина с должности заместителя префекта Юго-Восточного административного округа столицы.
Чиновник уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.
Ранее Собянин освободил Гасана Гасангаджиева от должности руководителя департамента ЖКХ столицы. Эту должность занял Александр Соловьев.
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Новости Москвы , Видео , ЖКХ , Сергей Собянин , Александр Соловьев , Правительство Москвы
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