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Метеоролог рассказал о погоде в столице на неделе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
До среды включительно ожидается переменная облачность, гроза и порывы ветра до 12 метров в секунду.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве и области.
До среды включительно ожидается переменная облачность, гроза и порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем температура будет достигать 20-24 градусов тепла, а ночью — до +15. В четверг и пятницу столбик термометра опустится до московской нормы для этого времени года: ночью будет до +9, днем — до +20-ти градусов. В выходные осадков не ожидается, цитирует RT Цыганкова.
Синоптик напомнил об атмосферном фронте, который и провоцирует ливни и грозы, а также порывистый ветер. Эти факторы вызывают «желтый уровень погодной опасности в начале недели».
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