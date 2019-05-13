Метеоролог рассказал о погоде в столице на неделе

До среды включительно ожидается переменная облачность, гроза и порывы ветра до 12 метров в секунду.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве и области.

До среды включительно ожидается переменная облачность, гроза и порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем температура будет достигать 20-24 градусов тепла, а ночью — до +15. В четверг и пятницу столбик термометра опустится до московской нормы для этого времени года: ночью будет до +9, днем — до +20-ти градусов. В выходные осадков не ожидается, цитирует RT Цыганкова.

Синоптик напомнил об атмосферном фронте, который и провоцирует ливни и грозы, а также порывистый ветер. Эти факторы вызывают «желтый уровень погодной опасности в начале недели».