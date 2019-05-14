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Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 14 мая 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер. Таким будет вторник, 14 мая в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. В ночь на среду может похолодать до 12 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Если начнется гроза, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду похолодает до 10 градусов.
Из-за грозы в Москве объявлен желтый уровень опасности. В связи с непогодой в МЧС рекомендуют водителям отказаться от использования личного транспорта.
Если поездка неизбежна, автолюбителям следует соблюдать осторожность на дорогах, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходов также просят избегать шаткие конструкции на своем пути и не укрываться под деревьями во время грозы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы в столице в первой половине недели. С 16 мая летнее тепло сменится более привычными для последнего месяца весны температурами.
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Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , МЧС , Москва
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