Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 14 мая

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер. Таким будет вторник, 14 мая в Москве , сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. В ночь на среду может похолодать до 12 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Если начнется гроза, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду похолодает до 10 градусов.

Из-за грозы в Москве объявлен желтый уровень опасности. В связи с непогодой в МЧС рекомендуют водителям отказаться от использования личного транспорта.

Если поездка неизбежна, автолюбителям следует соблюдать осторожность на дорогах, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов также просят избегать шаткие конструкции на своем пути и не укрываться под деревьями во время грозы.