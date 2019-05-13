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В Москву вернулись пробки 

Мир24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москву после майских праздников вернулись пробки. В утренние часы понедельника, 13 мая, заторы на дорогах оценивались в пять баллов, сообщает Москва 24 со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Так, пробки наблюдались на внешней стороне МКАД, на севере и северо-западе Москвы, а также на востоке в районе Лосиноостровский.
По направлению в область заторы были зафиксированы на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском и Калужском шоссе. Был также затруднен проезд по Третьему транспортному кольцу.
Напомним, серьезные пробки наблюдались в Москве и области в преддверии майских праздников.
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