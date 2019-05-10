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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в российской столице в связи с ожидающимися дождём, грозой и сильным ветром.
Об этом говорится в сообщении на сайте главка спасательного ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 16:00 в городе Москва, начиная с ТИНАО, с сохранением до 11:00 часов 11 мая, ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13-18 м/с», — указали в МЧС.
Ранее в Москве пять человек пострадали в результате падения деревьев из-за сильного ветра.
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