МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Об этом говорится в сообщении на сайте главка спасательного ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 16:00 в городе Москва, начиная с ТИНАО, с сохранением до 11:00 часов 11 мая, ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13-18 м/с», — указали в МЧС.

Ранее в Москве пять человек пострадали в результате падения деревьев из-за сильного ветра.