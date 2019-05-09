В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости.

Многие участники шествия пришли с детьми, в исторической военной форме и с музыкальными инструментами, распевают песни военных лет. Работает полевая кухня. Собираются национальные колонны бывших республик Советского Союза, много киргизов, видны флаги Азербайджана, Абхазии и других стран.