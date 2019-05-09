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В Москве началось шествие «Бессмертного полка» 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Многие участники шествия пришли с детьми, в исторической военной форме и с музыкальными инструментами, распевают песни военных лет. Работает полевая кухня. Собираются национальные колонны бывших республик Советского Союза, много киргизов, видны флаги Азербайджана, Абхазии и других стран.
Президент России Владимир Путин в День Победы может принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", заявил накануне 9 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В предыдущие годы президент неоднократно принимал участие в акции, которая проводится в День Победы в России и других странах. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.
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Новости Москвы , Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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