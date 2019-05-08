Прогуляться вдоль воды и отдохнуть в беседке: какой станет территория вблизи Черкизовского пруда

Берега Черкизовского пруда превратят в зону отдыха с деревянными настилами для прогулок, качелями, беседками и местами для игры в шахматы. Детские и спортивные площадки отремонтируют. На причале в дальнейшем хотят организовать прокат лодок. Всю территорию возле водоема дополнительно озеленят.

На набережной Шитова и территории возле Черкизовского пруда, расположенных на востоке столицы, начались работы по благоустройству. До конца года здесь реконструируют набережную, причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками. В порядок приведут участок площадью более 20 гектаров.

Первый этап благоустройства пройдет вдоль восточных границ Черкизовского пруда, затем работы начнутся на северном, южном и западном берегах водоема. Сейчас территорию, на которой стартовал ремонт, отделили ограждениями. Специалисты приступили к демонтажу покрытия дорожек. Стволы деревьев закрыли, чтобы не повредить их. Затем рабочие уберут опоры и линии освещения, скамейки и урны. После этого приступят к прокладке траншей под инженерные коммуникации.

«Вдоль восточного берега пруда установили 12 информационных щитов, на которых обозначены сроки проведения работ. Ознакомиться с информационными материалами по проекту и получить ответы на все интересующие вопросы горожане могут в информационном павильоне у Детского Черкизовского парка. Закрывать территорию Черкизовского пруда для посетителей не планируется — ремонт будет проходить поэтапно, поэтому местные жители могут здесь гулять и отдыхать», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

В Департаменте добавили, что сейчас рядом с Черкизовским прудом не хватает мест для отдыха, кроме того, эта территория недостаточно освещена. Концепция благоустройства разработана с учетом пожеланий местных жителей.

Пешеходная зона и прокат лодок

Протяженность набережной Шитова, расположенной на западном берегу Черкизовского пруда, превышает один километр. По просьбам горожан в ходе благоустройства ее превратят в пешеходное пространство, и отдыхающие смогут гулять вдоль воды. Во время работ здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары.

Воздушные кабельные линии проложат под землей, чтобы провода не мешали обзору. Вдоль берега установят лавочки и урны. Территорию украсят специальными подвесными вазонами с цветами. На набережной появятся места для игры в шахматы и зона тематических выставок под открытым небом, тут поставят экспозиционные щиты.

Детские и спортивные площадки на набережной Шитова отремонтируют: заменят игровые комплексы и тренажеры, обновят резиновое покрытие. Площадь спортивной зоны увеличат, установят столы для игры в пинг-понг и дополнительное оборудование для тренировок. Хоккейную коробку также ждет реконструкция — замена покрытия, борта, ограждений и фонарей. Коробка превратится во всесезонную универсальную площадку. В зоне для выгула собак также обновят покрытие. Для дрессировки домашних питомцев можно будет использовать новое оборудование.

Причал на западном берегу Черкизовского пруда реконструируют таким образом, чтобы в дальнейшем здесь можно было организовать прокат лодок. Вдоль западного и юго-восточного берегов появятся деревянные набережные на сваях. В северной части соорудят деревянный мостик для прогулок над водой. Существующий мост через пруд планируется отремонтировать.

Домики для уток и горки для детей

Центральный элемент территории — Черкизовский пруд — ожидает экологическая реабилитация. В северной части водоема, где в него впадает река Сосенка, обустроят гидробиоплато. Это отгороженный мелководный участок дна, где высаживают специальные водные растения. Они обеспечивают естественную биологическую очистку воды. На поверхности водоема разместят домики для уток.

Кроме того, на восточном берегу водоема появятся пирс и эллинги для хранения каяков (один из видов гребной лодки). Там будет удобно тренироваться учащимся секции по водному туризму, работающей во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» в Детском Черкизовском парке. Он граничит с территорией, где ведется благоустройство. Здесь же планируется оборудовать места отдыха с качелями и беседками, а на естественных склонах обустроить горки для детей.

Специалисты обновят покрытие прогулочных дорожек, установят новые скамейки и урны. Возле пруда появится дорожка для бега с безопасным резиновым покрытием. Существующие лестницы отремонтируют, а там, где необходимо, сделают новые. Инфраструктура будет комфортной для маломобильных людей.

Помимо того, на всей территории запланирована высадка деревьев и кустарников. Освещать местность в темное время суток будут новые фонари, стилизованные под исторические.

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