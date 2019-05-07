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Схема движения изменится в Тверском районе Москвы 8 мая 

РИАМО + ещё 2 7 часов назад
В Тверском районе столицы 8 мая на некоторых улицах изменится схема движения, в частности, участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до Чаянова станет двусторонним, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
«Улучшим связь внутри Тверского района: 8 мая участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до Чаянова станет двусторонним, а еще на одном участке поменяем направление движения. В Оружейном переулке должно стать свободнее», — говорится в сообщении.
В связи с изменениями водителей просят быть внимательными.
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