Схема движения изменится в Тверском районе Москвы 8 мая

В Тверском районе столицы 8 мая на некоторых улицах изменится схема движения, в частности, участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до Чаянова станет двусторонним, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Улучшим связь внутри Тверского района: 8 мая участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до Чаянова станет двусторонним, а еще на одном участке поменяем направление движения. В Оружейном переулке должно стать свободнее», — говорится в сообщении.

В связи с изменениями водителей просят быть внимательными.