В Москве в конце недели ожидается потепление с небольшими дождями и грозами

Теплая, но пасмурная погода ожидает москвичей к концу недели, в воскресенье температура может подняться до 23 градусов, на выходных синоптики прогнозируют небольшие дожди и даже грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие дни в Москве потеплеет, в воскресенье температура повыситься до 20 и даже выше, 20-23 градуса, и практически ежедневно локальные кратковременные дожди, они будут непродолжительными, они пройдут не везде, местами, но вероятность их около 40-50%, поэтому дни будут влажными, влажность будет повышена. Очень хорошо это скажется на состоянии растительности и зелени", — сказал Синенков.

Метеоролог также добавил, что на выходных количество осадков местами дойдет до 5 миллиметров, а местами возможны и грозы.