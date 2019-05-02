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В Москве в конце недели ожидается потепление с небольшими дождями и грозами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теплая, но пасмурная погода ожидает москвичей к концу недели, в воскресенье температура может подняться до 23 градусов, на выходных синоптики прогнозируют небольшие дожди и даже грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В ближайшие дни в Москве потеплеет, в воскресенье температура повыситься до 20 и даже выше, 20-23 градуса, и практически ежедневно локальные кратковременные дожди, они будут непродолжительными, они пройдут не везде, местами, но вероятность их около 40-50%, поэтому дни будут влажными, влажность будет повышена. Очень хорошо это скажется на состоянии растительности и зелени", — сказал Синенков.
Метеоролог также добавил, что на выходных количество осадков местами дойдет до 5 миллиметров, а местами возможны и грозы.
"Погоду будет определять циклон, центр которого будет находиться севернее Москвы. И вот в южной части этого циклона с юго-запада в столицу будет поступать теплый воздух, он влажный, сформировавшийся над Средиземноморьем, поэтому он будет неустойчивым, в дневные часы и в послеполуденное время — кратковременные дожди, и даже мы не исключаем грозы. Но это уже 5,6, 7 числа. Количество осадков будет кое-где не более 5 миллиметров, от нуля до 5 миллиметров", — рассказал Синенков.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости , Москва
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