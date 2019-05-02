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ГУ МЧС по Москве дало советы по безопасности при жарке шашлыка 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичные спасатели напомнили правила безопасности на пикниках при приготовлении шашлыков. В ГУ МЧС по Москве советуют внимательно читать состав, выбирая жидкость для розжига.
Составы на парафиновой основе более безопасны, так как не вызывают резкого воспламенения, в отличие от их спиртовых аналогов, считают специалисты.
Жидкости для розжига на основе спиртов достаточно быстро сгорают и могут вспыхнуть при поджоге. Поэтому обязательно используйте специальную длинную зажигалку, длинную спичку или свёрнутую газету при поджигании. Если же жидкость имеет странный цвет или резкий запах — это признак того, что в неё добавили бензин, керосин или прочие добавки, не подходящие для подобных жидкостей, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ведомства.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала россиянам рекомендации по нормам употребления шашлыка, чтобы после продолжительных майских праздников не пришлось лечить желудок. По её словам, рекомендуется съедать не более 400 граммов этого блюда в день, писал News.ru.
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Новости Москвы , Общество , МЧС , АГН "Москва"
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