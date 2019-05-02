Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открытие мотосезона в Москве начнут с парада байкеров 

360tv.ru + ещё 13 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Ежегодный Весенний московский мотофестиваль пройдет в столице 3 и 4 мая. В нем примут участие порядка 10 тысяч человек со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Парад мотоциклов пройдет по Садовому кольцу 4 мая. Участники заезда начнут движение в 11:30 утра на проспекте Академика Сахарова и финишируют в полдень в Парке Горького.
«Очередность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке, в которой участвовали 17 мотоклубов. Для обеспечения безопасности движения перед заездом будет проведен визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках мотофестиваля в Парке Горького будет организована культурная программа: мастер-классы, показательные выступления, выставки.
«Мотофестиваль — отличный повод начать мотосезон на позитивной ноте. Ждем всех желающих, не только тех, кто ездит на мотоциклах», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
360tv.ru: последние новости
Минобороны составило карту салютов в честь 74‐летия Великой Победы Новые перехватывающие автостоянки построят в Невском районе Петербурга Схема движения изменилась на участке реконструкции федеральной трассы М8 в Подмосковье
Комментарии4
Новости Москвы , Другое , Максим Ликсутов , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию206
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала64
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему33
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому17
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы484
Видео
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию
Общество
России готовят «сногсшибательные» санкции
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение