Открытие мотосезона в Москве начнут с парада байкеров

Ежегодный Весенний московский мотофестиваль пройдет в столице 3 и 4 мая. В нем примут участие порядка 10 тысяч человек со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Парад мотоциклов пройдет по Садовому кольцу 4 мая. Участники заезда начнут движение в 11:30 утра на проспекте Академика Сахарова и финишируют в полдень в Парке Горького.

«Очередность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке, в которой участвовали 17 мотоклубов. Для обеспечения безопасности движения перед заездом будет проведен визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках мотофестиваля в Парке Горького будет организована культурная программа: мастер-классы, показательные выступления, выставки.