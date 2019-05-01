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Скульптуру солдата Чонкина установят на могиле писателя Войновича в Москве 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдова Владимира Войновича Светлана Колесниченко планирует установить на могиле писателя на Троекуровском кладбище в Москве скульптуру героя его романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Об этом она сообщила ТАСС.
"Я собираюсь на Троекуровском кладбище, где муж похоронен, установить скульптуру солдата Чонкина. Я выбрала этот образ, потому что это был его роман жизни, он издавался миллионными тиражами, его очень любили, он издан в 60 странах. Это действительно очень смешной роман, люди получали удовольствие, когда читали. Когда-то он был запрещен, а потом его напечатали в первый раз в журнале "Юность". Я решила, что неплохо, если этот персонаж будет улыбаться моему Володе", — сказала она.
Вдова писателя отметила, что памятник будет выполнен скульптором Микаэлем Согояном. "Мне нравятся работы этого автора. Меня впечатлил памятник, который он сделал Евгению Примакову (советский и российский государственный деятель — прим. ТАСС). Примаков был мой близкий друг, я часто бываю у него на могиле и всегда восхищаюсь задумке, поэтому я вышла на этого художника. Согоян взялся выполнить скульптуру Чонкина и стать автором проекта в целом", — добавила Колесниченко.
По ее словам, бронзовая композиция будет установлена на могиле справа от памятника, а с другой стороны расположится портрет Войновича, выполненный на керамике. "23 июля обещают уже все установить, смонтировать скульптуру героя", — добавила Колесниченко. По ее словам, открытие состоится 27 июля, в день смерти писателя, на церемонии ожидаются друзья семьи.
"Для меня, художника, отдать дань памяти своей помощью, творчеством, авторской идеологией семье легендарного писателя является предметом глубокого уважения и поклонения к произведениям, которые были мною перечитаны не раз, еще в годы советской власти", — поделился Согоян.
Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР, ныне — Душанбе, Таджикистан). Является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001). Скончался 27 июля 2018 года в Москве на 86-м году жизни.
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Новости Москвы , Общество , Светлана Колесниченко , Евгений Примаков , ИТАР-ТАСС , Москва
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