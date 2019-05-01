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Поп-звёзды проведут бесплатные мастер-классы в «Зарядье» 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певцы Влад Соколовский и Мишель Вейр проведут бесплатные мастер-классы в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella». Они пройдут в лектории парка «Зарядье» с 2 по 7 мая.
Бесплатные мастер-классы проведут известный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певец Влад Соколовский, певица и музыкальный продюсер, обладательница премии Grammy Мишель Вейр и другие российские и зарубежные музыкальные деятели, — сообщает РИА Новости.
Кроме того, 5 мая хоровой директор и аранжировщик Марк Де-Лиссер расскажет в «Зарядье» как «петь сердцем», а на Тверском бульваре с 15:00 до 18:00 продюсер Валерий Мифодовский прочитает лекцию, как правильно позиционировать артиста.
Полное расписание мероприятий представлено на сайте «Московские сезоны».
Как писал News.ru, около полутора тысяч творческих мастер-классов будет проведено в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella». С 1 по 12 мая на площадках мероприятия выступят около двухсот исполнителей и коллективов из 26 стран. В перерывах между концертами юным москвичам и гостям столицы дадут бесплатные уроки по вокалу и игре на музыкальных инструментах. Кроме того, посетители фестиваля смогут попробовать свои силы в рисовании, изготовлении поделок и кулинарии.
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Новости Москвы , Общество , Влад Соколовский , Владимир Коробка , РИА Новости
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