Поп-звёзды проведут бесплатные мастер-классы в «Зарядье»

Преподаватель по вокалу Владимир Коробка , певцы Влад Соколовский и Мишель Вейр проведут бесплатные мастер-классы в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella». Они пройдут в лектории парка «Зарядье» с 2 по 7 мая.

Бесплатные мастер-классы проведут известный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певец Влад Соколовский, певица и музыкальный продюсер, обладательница премии Grammy Мишель Вейр и другие российские и зарубежные музыкальные деятели, — сообщает РИА Новости.

Кроме того, 5 мая хоровой директор и аранжировщик Марк Де-Лиссер расскажет в «Зарядье» как «петь сердцем», а на Тверском бульваре с 15:00 до 18:00 продюсер Валерий Мифодовский прочитает лекцию, как правильно позиционировать артиста.

Полное расписание мероприятий представлено на сайте «Московские сезоны».

Как писал News.ru, около полутора тысяч творческих мастер-классов будет проведено в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella». С 1 по 12 мая на площадках мероприятия выступят около двухсот исполнителей и коллективов из 26 стран. В перерывах между концертами юным москвичам и гостям столицы дадут бесплатные уроки по вокалу и игре на музыкальных инструментах. Кроме того, посетители фестиваля смогут попробовать свои силы в рисовании, изготовлении поделок и кулинарии.