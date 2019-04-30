В Москве начался сезон речных круизов

Сезон речных круизов стартовал в Москве , передает "Интерфакс".

Сегодня с Северного речного вокзала отправятся в первые рейсы до Твери , Мышкина, Углича и Плеса круизные лайнеры "Михаил Булгаков", " Константин Симонов ", "Дмитрий Фурманов" и "Лебединое озеро". Преимущественно это туры выходного дня.

Помимо традиционных, появятся и новые маршруты. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растет: за последние три года речной турпоток увеличился на 20 процентов и составил порядка 290 тысяч человек.

1 летний сезон стартует в городских парках столицы. По этому случаю 30 зон отдыха подготовили особую программу. Это Парк Горького, Таганский и Воронцовский парки, сад имени Баумана и другие.