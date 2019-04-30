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В Москве начался сезон речных круизов 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сезон речных круизов стартовал в Москве, передает "Интерфакс".
Сегодня с Северного речного вокзала отправятся в первые рейсы до Твери, Мышкина, Углича и Плеса круизные лайнеры "Михаил Булгаков", "Константин Симонов", "Дмитрий Фурманов" и "Лебединое озеро". Преимущественно это туры выходного дня.
Помимо традиционных, появятся и новые маршруты. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растет: за последние три года речной турпоток увеличился на 20 процентов и составил порядка 290 тысяч человек.
1 летний сезон стартует в городских парках столицы. По этому случаю 30 зон отдыха подготовили особую программу. Это Парк Горького, Таганский и Воронцовский парки, сад имени Баумана и другие.
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Новости Москвы , Погода , Константин Симонов , Интерфакс , Москва , Тверь , Углич
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