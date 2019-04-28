Смерч на озере в Москве попал на видео

Москве в районе ВДНХ отдыхающие сняли на видео сильный ветер, который они назвали «смерчем». По словам очевидцев, которые гуляли по парку с детьми, им пришлось прятаться в хозпостройках.

«Воронка такая по озеру идет где-то 3*3 метра и 2-3 этажа высотой. Ну может меньше. Внутри вода крутится. И Очень быстро. Понимаю, что надо Марка достать, бросать коляску и так бежать, а то не успеем… Женя орет, ужас, кепку ему с головы сорвало, унесло. Короче все кто были на озере забились в хлев», — написал очевидец в своем Instagram.

В субботу в столичном регионе менялся атмосферный фронт. 27 апреля, в Москве было +20.. +22, по области +18.. +23 градуса. В субботу температура воздуха резко опустилась. Синоптики предупреждают жителей столицы и области о возможных заморозках в ночные часы.