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Смерч на озере в Москве попал на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В Москве в районе ВДНХ отдыхающие сняли на видео сильный ветер, который они назвали «смерчем». По словам очевидцев, которые гуляли по парку с детьми, им пришлось прятаться в хозпостройках.
«Воронка такая по озеру идет где-то 3*3 метра и 2-3 этажа высотой. Ну может меньше. Внутри вода крутится. И Очень быстро. Понимаю, что надо Марка достать, бросать коляску и так бежать, а то не успеем… Женя орет, ужас, кепку ему с головы сорвало, унесло. Короче все кто были на озере забились в хлев», — написал очевидец в своем Instagram.
Арктический воздух принесет похолодание в Москву
В субботу в столичном регионе менялся атмосферный фронт. 27 апреля, в Москве было +20.. +22, по области +18.. +23 градуса. В субботу температура воздуха резко опустилась. Синоптики предупреждают жителей столицы и области о возможных заморозках в ночные часы.
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