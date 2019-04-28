Мосгорпарк рассказал о пасхальной программе для москвичей

Столичные парки приготовили для москвичей на воскресенье пасхальную программу: горожане смогут сплести "веточки желаний", сфотографироваться в "гнезде" и попробовать себя в звонарном деле, рассказал Мосгорпарк.

"В ближайшие выходные москвичи смогут зарядиться энергией и хорошим настроением на свежем воздухе перед короткой рабочей неделей. В воскресенье, 28 апреля, парки подготовили пасхальную программу: горожане смогут сплести "веточки желания", сфотографироваться в "гнезде" и даже научиться колокольному звону", — говорится в сообщении пресс-службе Мосгорпарка.

Праздничная пасхальная программа запланирована в десяти парках: в саду имени Баумана, парке "Северное Тушино", парке "Красная Пресня", в парке "Зарядье", в парке Победы на Поклонной горе, Таганском парке, парке "Фили", в усадьбе Воронцово, Бабушкинском парке и в музее-усадьбе "Кусково".

"Светлый праздник в Бабушкинском парке запомнится гостям концертной программой от лауреата Всероссийских и международных фестивалей образцового ансамбля народного танца "Планета" и творческим мастер-классом по созданию расписных пасхальных яиц. Кроме того, посетителей парка ждёт Пасхальный квест. Выполнив тематические задания, игроки получат возможность найти главный символ праздника — Пасхальный кулич. Участие бесплатное", — говорится в сообщении.

В саду им. Баумана каждый желающий с 12.00 до 14.00 сможет принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению "веточек желаний" и декорированию пасхальных яиц. Аниматоры развлекут гостей играми и конкурсами, а завершится праздник шоу мыльных пузырей.

Звонить в колокола

В парке Победы на Поклонной горе гостей ждут выступления фольклорных и танцевальных коллективов "Багрянец" и "Шоколад", лекции об истории и традициях Пасхи, фотозона "Гнездо", а также мастер-классы по традиционному пасхальному декору и изготовлению объемной корзины из бумаги. С 13.00 до 15.00 возле храма Георгия-Победоносца будет установлена выездная звонница, где каждый сможет поучиться колокольному звону.

В парке "Фили" с 14.00 до 17.00 запланированы выступления различных творческих коллективов, в том числе заслуженной артистки России Валентины Ворониной, танцевального коллектива "Русский звон", ансамблей народной песни "Музыкальная шкатулка" и "Любо-мило", церковного хора с пасхальными песнями, а также шоу-балета "Мир". Также будут конкурсы и викторины, а для детей — бесплатные мастер-классы по художественной росписи яиц и изготовлению пасхальных сувениров.

Семейный квест

Парк "Зарядье" подготовил для своих гостей семейный квест, в ходе которого участники узнают о пасхальных традициях, проявят навыки эрудиции и выполнят ряд увлекательных тематических заданий. А в Заповедном посольстве всех желающих ждут на творческие мастер-классы по скрапбукингу и раскраске пасхальных яиц.

Посетители усадьбы Воронцово отметят Светлый праздник Пасхи традиционным концертом от мастеров народного творчества: артистов ведущих ансамблей "Калинушка", "Русский стиль" и "Беседушка". Для детей будет организован бесплатный художественно-прикладной мастер-класс "Пасхальный венок".

В Таганском парке и "Красной Пресне" также пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц.

Охота за яйцами

В усадьбе Кусково юные гости познакомятся с традициями празднования Пасхи и поиграют в русские пасхальные игры. Частью программы станет "охота за яйцами" — поисковый квест в регулярном парке, где дети в интерактивном формате познакомятся с устройством парка. Найденные "трофеи охоты" можно будет обменять на декоративные элементы, которые под руководством мастера превратятся в праздничный пасхальный сувенир. Программа продлится до 5 мая, мастер-классы начинаются в 11.00 и 14.00, стоимость билета составит 500 рублей.

Также, в пресс-службе добавили, что в выходные в московских парках пройдет еще много не связанных с Пасхой мероприятий, например, в Измайловском парке гости смогут поучаствовать в экстремальном забеге с препятствиями, а в парке у прудов "Радуга" можно будет научиться играть на арфе.