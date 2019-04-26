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Музей Рерихов открывает постоянную экспозицию на ВДНХ 

News.ru + ещё 1 21 час назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Постоянная экспозиция Музея Рерихов, входящего в состав Государственного Музея Востока, торжественно открылась в павильоне 13 на ВДНХ. Кроме того, в здании разместят фондохранилища Музея Востока.
Экспозиция «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ» включает в себя около 400 произведений, составляющих весь спектр творчества Николая и Святослава Рерихов. Среди них живописные полотна, а также восточная скульптура и тибетские иконы, собранные Николаем в период научно-художественной экспедиции в Индию и Центральную Азию, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что московские власти продолжат создавать музеи под открытым небом. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. По его словам, в прошлом году в городе появились 12 подобных культурных площадок.
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Новости Москвы , Другое , Николай Рерих , Святослав Рерих , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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