Музей Рерихов открывает постоянную экспозицию на ВДНХ

Постоянная экспозиция Музея Рерихов, входящего в состав Государственного Музея Востока, торжественно открылась в павильоне 13 на ВДНХ. Кроме того, в здании разместят фондохранилища Музея Востока.

Экспозиция «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ» включает в себя около 400 произведений, составляющих весь спектр творчества Николая Святослава Рерихов . Среди них живописные полотна, а также восточная скульптура и тибетские иконы, собранные Николаем в период научно-художественной экспедиции в Индию и Центральную Азию, передаёт ТАСС.