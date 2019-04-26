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Глава совета Дома ветеранов Вячеслав Михайлов умер в Москве 

News.ru 22 часа назад
Фото: mosdomveteran.ru
Председатель совета московского Дома ветеранов генерал-лейтенант авиации Вячеслав Михайлов ушёл из жизни в возрасте 90 лет.
Об этом в своём микроблоге в Twitter написал столичный мэр Сергей Собянин.
На 91-м году жизни ушел от нас Вячеслав Григорьевич Михайлов, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации. Светлая память и низкий поклон. Глубокие соболезнования родным и близким, — сообщил мэр Москвы.
Вячеслав Михайлов родился 10 июня 1928 года. Одно время он возглавлял политический отдел армии, а также занимал должность первого заместителя начальника политуправления войск противовоздушной обороны.
Ранее News.ru писал, что участник Парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве, Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров умер в Новосибирске на 98-м году жизни.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Вячеслав Михайлов , Москва
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