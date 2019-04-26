Глава совета Дома ветеранов Вячеслав Михайлов умер в Москве

Председатель совета московского Дома ветеранов генерал-лейтенант авиации Вячеслав Михайлов ушёл из жизни в возрасте 90 лет.

Об этом в своём микроблоге в Twitter написал столичный мэр Сергей Собянин

На 91-м году жизни ушел от нас Вячеслав Григорьевич Михайлов, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации. Светлая память и низкий поклон. Глубокие соболезнования родным и близким, — сообщил мэр Москвы. На 91-м году жизни ушел от нас Вячеслав Григорьевич Михайлов, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации. Светлая память и низкий поклон. Глубокие соболезнования родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 апреля 2019 г.

Вячеслав Михайлов родился 10 июня 1928 года. Одно время он возглавлял политический отдел армии, а также занимал должность первого заместителя начальника политуправления войск противовоздушной обороны.

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