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В Москве установят мемориальную табличку в память о Быстрицкой 

РИА Новости 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов назвал скончавшуюся Элину Быстрицкую великой актрисой и сообщил, что мемориальная табличка в память о ней появится в столице.
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
"Это такая грандиозная женщина, великая актриса — и в кино, и в театре, и в жизни. Я рад, что мы с ней очень близко дружили и вместе занимались Центральным домом работников искусств. Принципиальная, жесткая тогда, когда надо принимать какие-то решения, а в жизни женственная, возраст на нее не действовал, она всегда была прекрасна. Обязательно можно и даже нужно сделать памятную табличку, то, что коллеги предложат наверняка ее из Малого театра, это будет обязательно сделано и поддержано", — сказал Герасимов РИА Новости.
По словам директора театра, прощание состоится в родном для Быстрицкой Малом театре, предварительно планируется на понедельник, театр надеется, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Точные даты прощания и похорон будут известны позже.
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Новости Москвы , Общество , Тамара Михайлова , Евгений Герасимов , Элина Быстрицкая , Мосгордума , РИА Новости , Москва
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