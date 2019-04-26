В Москве установят мемориальную табличку в память о Быстрицкой

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова

"Это такая грандиозная женщина, великая актриса — и в кино, и в театре, и в жизни. Я рад, что мы с ней очень близко дружили и вместе занимались Центральным домом работников искусств. Принципиальная, жесткая тогда, когда надо принимать какие-то решения, а в жизни женственная, возраст на нее не действовал, она всегда была прекрасна. Обязательно можно и даже нужно сделать памятную табличку, то, что коллеги предложат наверняка ее из Малого театра, это будет обязательно сделано и поддержано", — сказал Герасимов РИА Новости.

По словам директора театра, прощание состоится в родном для Быстрицкой Малом театре, предварительно планируется на понедельник, театр надеется, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Точные даты прощания и похорон будут известны позже.