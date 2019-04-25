Пожароопасный период начался в Москве

Тёплая погода установилась в столичном регионе довольно быстро, власти Москвы приняли решение объявить о начале пожароопасного периода в мегаполисе, рассказал заместитель градоначальника Пётр Бирюков

Чиновник сделал заявление во время учений экстренных служб в деревне Зыбино Клёновского поселения (ТиНАО). Профессионалы отрабатывали борьбу с возгораниями природного характера, пишет «Интерфакс».

Он добавил, что основной причиной ЧП, связанных с огнём, является человеческий фактор.

Отдыхающие на природе люди не соблюдают правила пожарной безопасности. Ежедневно наши пожарно-спасательные подразделения реагируют на загорания сухой травы, благодаря чему вовремя и своевременно удаётся ликвидировать эти пожары, — добавил заммэра.

Ранее News.ru сообщал, что пожар начался на крыше высотного здания в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Возгорание опалубки началось на кровле новостройки, расположенной на улице Саляма Адиля. Очевидцы говорят, что пламя вспыхнуло на уровне примерно 40-го этажа.