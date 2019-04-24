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Театральный квартал появится в Москве 

News.ru + ещё 5 16 часов назад
Фото: ТАСС
Центральные улицы Москвы с располагающимися на них культурными учреждениями объединят в так называемый театральный квартал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Особенность программы благоустройства в этом году — мы потихонечку сдвигаемся из центра на окраинные и серединные территории, но в то же время намеченные программы в центре мы не оставляем… В текущем году начнутся работы, допустим — театральный квартал в районе Басманной, — рассказал он РИА Новости.
Ранее с идеей создания такого квартала выступил руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Район должен объединить Современник, театр и школу Олега Табакова, а также детский музыкальный театр. Он предложил присвоить местным улицам имена великих российских актёров.
Ранее News.ru писал, что столичные коммунальщики впервые помоют с шампунем фасады всех жилых домов в столице, включая те, которые будут снесены по программе реновации. Работы по благоустройству столицы продлятся до 1 ноября. Власти намерены обновить асфальт, газоны и освещение на 700 улицах, также будет высажено порядка четырёх тысяч кустарников.
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Новости Москвы , Образование , Погода , Владимир Машков , Олег Табаков , РИА Новости , Москва
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