Театральный квартал появится в Москве

Центральные улицы Москвы с располагающимися на них культурными учреждениями объединят в так называемый театральный квартал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Особенность программы благоустройства в этом году — мы потихонечку сдвигаемся из центра на окраинные и серединные территории, но в то же время намеченные программы в центре мы не оставляем… В текущем году начнутся работы, допустим — театральный квартал в районе Басманной, — рассказал он РИА Новости.

Ранее с идеей создания такого квартала выступил руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков . Район должен объединить Современник, театр и школу Олега Табакова, а также детский музыкальный театр. Он предложил присвоить местным улицам имена великих российских актёров.

Ранее News.ru писал, что столичные коммунальщики впервые помоют с шампунем фасады всех жилых домов в столице, включая те, которые будут снесены по программе реновации. Работы по благоустройству столицы продлятся до 1 ноября. Власти намерены обновить асфальт, газоны и освещение на 700 улицах, также будет высажено порядка четырёх тысяч кустарников.