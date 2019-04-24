Несколько улиц в центре Москвы перекроют 1 мая

В связи с проведением первомайской демонстрации на Красной площади, в центре столицы будет перекрыто ряд улиц. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Московского транспорта.

1 мая в связи с проведением первомайской праздничной демонстрации на Красной площади будут организованы перекрытия. Будьте внимательны! pic.twitter.com/pjIGUdmMLD— Московский транспорт (@DtRoad) 24 апреля 2019 г.

Отмечается, что перекрытия будут действовать 1 мая с 6:30 до окончания мероприятия на ул. Ильинка, ул. Варварка, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском проезде, Лубянском проезде, на Старой площади, в Солянском проезде, на ул. Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного пер. на одной полосе в каждом направлении.