Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 1 мая 

Москва меняется + ещё 19 11 часов назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В связи с проведением первомайской демонстрации на Красной площади, в центре столицы будет перекрыто ряд улиц. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Московского транспорта.
Отмечается, что перекрытия будут действовать 1 мая с 6:30 до окончания мероприятия на ул. Ильинка, ул. Варварка, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском проезде, Лубянском проезде, на Старой площади, в Солянском проезде, на ул. Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного пер. на одной полосе в каждом направлении.
Москва меняется: последние новости
В столице продолжат создавать музеи под открытым небом Участок Китайгородской стены в Театральном проезде ждёт реставрация В майские праздники изменится график движения электропоездов
Новости Москвы , Пожары , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Указ Путина по ДНР: Киев обратился в ООН
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина288
Кремль усиливает давление на Лукашенко4
Путин принял решение по ДНР и ЛНР388
Полномочия Зеленского на посту президента ограничат53
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение