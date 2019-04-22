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Летнее тепло придет в Москву со среды 

Москва24 4 часа назад
Фото: ТАСС
С середины недели столбики термометров в Москве поднимутся до +21… +23 градусов. Такая температура скорее соответствует показателям июня или июля, чем апрельским нормам, сообщили в центре погоды "Фобос".
"На Русской равнине с каждым днем становится все теплее и теплее. В Москве распускаются цветы, набухли почки на деревьях. В столице в выходные светило солнце, воздух в дневные часы активно прогревался", — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, своего пика потепление достигнет в середине недели. Такое потепления в середине весны случается лишь раз в шесть-семь лет.
Вплоть до пятницы вероятность дождей минимальна. В первые дни недели поле полудня ожидается 18… 19 градусов тепла. Затем в столице станет еще теплее.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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