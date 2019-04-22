В столичных парках открылись пункты велопроката

В московских парках открылись пункты велопроката

В московских парках заработали 18 пунктов велопроката. Кроме того, в аренду можно взять и другой спортивный инвентарь, сообщается на официальном портале правительства столицы

«Пункты проката велосипедов, самокатов, роликов, сегвеев и другого спортивного инвентаря начали работать в 18 столичных парках. Среди них Парк Горького, Cокольники», «Фили» и парк Победы на Поклонной горе», — отмечается в сообщении.

Большая часть точек проката работает до 22:00 мск. В 12 зонах отдыха можно также арендовать небольшие электромобили с открытым кузовом. За руль могут сесть только взрослые с водительским удостоверением категории В. Для аренды нужно оставить залог.

В скором времени в парке «Измайловском» планируют открыть пункт проката гольфкаров.

Напомним, ранее сообщалось, что сезон велопроката в Москве в этом году откроется 25 апреля. В тестовом режиме его запустили 20 апреля. Помимо этого, в разных районах столицы откроются новые пункты велопроката.