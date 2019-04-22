В столичных парках открылись пункты велопроката

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московских парках открылись пункты велопроката 

Мир24 1 час назад
В московских парках заработали 18 пунктов велопроката. Кроме того, в аренду можно взять и другой спортивный инвентарь, сообщается на официальном портале правительства столицы.
«Пункты проката велосипедов, самокатов, роликов, сегвеев и другого спортивного инвентаря начали работать в 18 столичных парках. Среди них Парк Горького, Cокольники», «Фили» и парк Победы на Поклонной горе», — отмечается в сообщении.
Большая часть точек проката работает до 22:00 мск. В 12 зонах отдыха можно также арендовать небольшие электромобили с открытым кузовом. За руль могут сесть только взрослые с водительским удостоверением категории В. Для аренды нужно оставить залог.
В скором времени в парке «Измайловском» планируют открыть пункт проката гольфкаров.
Напомним, ранее сообщалось, что сезон велопроката в Москве в этом году откроется 25 апреля. В тестовом режиме его запустили 20 апреля. Помимо этого, в разных районах столицы откроются новые пункты велопроката.
Мир24: последние новости
Водителей Москвы предупредили о дачных пробках вечером в пятницу Московский зоопарк попросил не давать лакомства животным В Москве 120-летие трамвая отметили парадом ретро-вагонов
Комментарии
Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»22
«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым241
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным513
Москва и Токио вернулись к обсуждению Курил27
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России64
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
В столичных парках открылись пункты велопроката
Новости Москвы
«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение