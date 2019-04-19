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Памятник «ерунде» установили в Войковском районе 

Москва24 1 час назад
Бесформенная фигура неопределенного цвета стоит в одном из жилых дворов. Местные обескуражены и в соцсетях предлагают придумать для него легенду. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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