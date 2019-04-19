Памятник «ерунде» установили в Войковском районе

Бесформенная фигура неопределенного цвета стоит в одном из жилых дворов. Местные обескуражены и в соцсетях предлагают придумать для него легенду. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.