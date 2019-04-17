Движение транспорта ограничили в районе улицы Муромская

В районе улицы Муромская ограничили движение транспорта по 29 апреля. Также ограничения введут с 11 мая по 15 июня. Это связано с реконструкцией газопровода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Ограничение одной полосы с обустройством временных уширений действует на улице Муромская в районе дома №3. Также поэтапно перекрывается проезд между улицами Муромская и Заозерная.

Движение на улице Красносолнечная в районе дома № 30 ограничено на одной полосе.

Кроме того, ограничение движения по одной полосе действует на улице Заозерная от дома №9 до дома №14 и в проезде от улицы Заозерная до дома №15Б, строение 3А.