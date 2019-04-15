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Акция «Библионочь-2019» пройдет в Москве с 20 на 21 апреля 

Мои Черемушки + ещё 4 23 часа назад
Руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский рассказал о том, что в этом году к акции «Библионочь» присоединилось свыше 230 культурных площадок. Горожане смогут посмотреть спектакли и послушать лекции о творчестве писателей. Об этом передает mos.ru.
Акция пройдет с 20 на 21 апреля. Её главной темой станет «Ночь главных героев». По словам чиновника, лекции, встречи с писателями, спектакли, концерты, квесты и мастер-классы, которые организуют в рамках акции, будут посвящены известным героям книг и фильмов.
Мероприятия начнутся 20 апреля в 15:00 и продлятся до 06:00 следующего дня. Стоит отметить, программу «Библионочи-2019» составили участники проекта «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 175 тысяч «активных граждан».
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Новости Москвы , Видео , Александр Кибовский , Mos.ru , Москва
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