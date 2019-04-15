Первый в Москве фонтан заработал в «Аптекарском огороде»

В Зеркальном канале Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» заработал первый фонтан в Москве , говорится в сообщении пресс-службы сада.

Как уточняется в материале, скоро в канал переедут японские карпы кои и другие рыбы. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми и чувствовали себя уютно. Открытие сезона — один из главных символов наступления настоящей весны. Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля.

В «Аптекарском огороде» уже цветут тюльпаны, нарциссы, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.

С 1 по 5 мая в саду пройдет ежегодный Алтайский фестиваль «АлтайФест».