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Первый в Москве фонтан заработал в «Аптекарском огороде» 

РИАМО + ещё 2 15 апреля 2019
Фото: © пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"
В Зеркальном канале Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» заработал первый фонтан в Москве, говорится в сообщении пресс-службы сада.
Как уточняется в материале, скоро в канал переедут японские карпы кои и другие рыбы. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми и чувствовали себя уютно. Открытие сезона — один из главных символов наступления настоящей весны. Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля.
В «Аптекарском огороде» уже цветут тюльпаны, нарциссы, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.
С 1 по 5 мая в саду пройдет ежегодный Алтайский фестиваль «АлтайФест».
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Новости Москвы , Погода , Пожары , МГУ , Москва
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