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В московском метро произошел пожар 

Рамблер + ещё 4 22 минуты назад
Фото: ТАСС
В Москве произошел пожар на станции метро «Чистые пруды». Горел кабель под напряжением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Произошел пожар на станции "Чистые пруды". Горит кабель», — сказал он.
Пожарные не сразу начали тушить огонь, поскольку кабель было необходимо отключить от высоковольтной сети.
Сотрудники подземки отключили электричество, движение поездов по красной ветке было прервано. Пассажиров эвакуировать не стали. Пожарным хватило 12 минут, чтобы справиться с огнем.
Оказалось, что горел кабель в тоннеле центрального участка Сокольнической линии. Задержка поездов составила 12 минут, составы не ходили между станциями «Парк культуры» и «Комсомольская».
Новости Москвы , Пожары , Происшествия , Москва
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